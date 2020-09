Coronavirus, 1.370 contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 92mila tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi. È di dieci morti , due in meno di ieri, e di 1.370 nuovi contagiati , +262, il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ... Leggi su leggo

you_trend : ?? #Coronavirus, 08/09/20 • Attualmente positivi: 33.789 • Deceduti: 35.563 (+10, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 210.80… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovi contagi saliti di 1.370 casi: 10 i morti #coronavirus - Corriere : In Italia 1.370 nuovi casi e 10 morti. I tamponi sono oltre 92mila - AnsaMarche : Coronavirus: Marche, ricoveri restano 17,guariti verso 6mila. Gores, positivi isolati in casa da 370 a 380. Tre in… - Mic_Jordan23_ : Oggi 1.370 nuovi casi e 10 morti. Ricoveri +41, terapie intensive +1. #coronavirus #Italia -