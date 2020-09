Corona virus: Italia, 33789 attualmente positivi a test (+796 in un giorno) con 35583 decessi (30) e 210801 guariti (563). Totale di 280153 casi (1370) Dati della protezione civile (Di martedì 8 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 33789 attualmente positivi a test (+796 in un giorno) con 35583 decessi (30) e 210801 guariti (563). Totale di 280153 casi (1370) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

