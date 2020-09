Coppa Italia, Salernitana in campo nel secondo turno: ecco la tua avversaria (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giornata di sorteggi per quanto riguarda la Coppa Italia. Si conosce la prima avversaria della Salernitana che dovrà aspettare il secondo turno prima di entrare nella competizione. La formazione granata, infatti, affronterà la vincente della sfida tra Sudtirol e Sassari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

La nuova stagione calcistica sta per entrare nel vivo. In attesa di scoprire il calendario del prossimo campionato cadetto, che verrà svelato domani, nella sede della Lega Serie A è in corso il sorteg ...Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha aggiornato in diretta circa gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020/21, manifestazione che partirà mercoledì 23 settembre, iniziando da ...