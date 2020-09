Coppa Italia, presentato il tabellone: tutti gli accoppiamenti (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo la Serie A è pronta a ripartire anche la Coppa Italia. Il trofeo, alzato dal Napoli di Gattuso a giugno, riprenderà mercoledì 23 settembre e oggi la Lega Serie A si è riunita per definire il tabellone ufficiale.Coppa Italia 2020/2021: IL tabellonecaption id="attachment 1018751" align="alignnone" width="300" screenshot sito Lega Serie A/captionQuesti gli accoppiamenti del primo e del secondo turno riportati sul sito ufficiale della Lega Serie A:PRIMO TURNOPontedera-Arezzo (vincente contro Cremonese)Carrarese-Ambrosiana (vincente contro Venezia)Catania-Nicolo Notaresco (vincente contro Pescara)Monopoli-Modena (vincente contro Reggiana)Alessandria-Sambenedettese (vincente contro Cosenza)Renate-Avellino (vincente contro ... Leggi su itasportpress

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #sorteggio #CoppaItalia: @Inter, #Juve e #Milan nello stesso lato del tabellone - MicheleTossani : RT @SerieA: Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Nella sede della Lega Serie A è stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia. Il Napoli, campione in carica della competizione, andrà a caccia del settimo trionfo della sua storia entrando in corsa ...GENOVA - Il sorteggio della Coppa Italia ha offerto una sorpresa, visto che il quarto turno, in calendario il 25 novembre, potrebbe addirittura proporre il derby genovese. Sampdoria, Genoa e Spezia ...