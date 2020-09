Coppa Italia, partenza in salita per la Gelbison, c’è il Novara al primo turno (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – Subito in campo e subito una sfida tremenda per la Gelbison che aprirà la sua stagione con la gara di Coppa Italia. La formazione salernitana è stata sorteggiata e dovrà affrontare il Novara nel primo turno del 23 di settembre. In caso di superamento di questo primo scoglio, per i campani c’è il Cittadella, una delle protagoniste negli ultimi campionati di Serie B. L'articolo Coppa Italia, partenza in salita per la Gelbison, c’è il Novara al primo turno proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

