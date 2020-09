Contrordine compagni, ora per Zingaretti è ridicolo discutere dell’alleanza strategica con i grillini (Di martedì 8 settembre 2020) Qualcosa è cambiato. Fra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle non è più come prima, ai bei tempi della decantata “alleanza strategica” che sotto il peso delle dure repliche della storia, si sarebbe detto un tempo, sta diventando un accordo ispirato alla cultura del dispetto più che del rispetto. Tanto che alla Direzione del Pd, che ha ratificato la malinconica indicazione del Si in un tripudio di formalismi da studio notarile, Nicola Zingaretti ha detto che la discussione sulla alleanza strategica (copyright Dario Franceschini) è “ridicola”: Contrordine compagni, di strategico qui non c’è niente. L’impressione dunque è di una maggioranza se non sfilacciata comunque senza un collante che non sia ... Leggi su linkiesta

d0minius : Contrordine compagni, ora per Zingaretti è ridicolo discutere dell’alleanza strategica con i grillini… - vinix178 : @PoliticaPerJedi Ci rimane la speranza di un classico 'contrordine compagni!' - MarcoCiarmatori : @Mat14_05 Contrordine compagni ? Ancora funziona dopo 70 anni ?? - Cesitanews : @mattiafeltri Contrordine compagni si accompagna alla gestura tafazziana. Intanto la destra, quella vera, non quell… - UFFICIOCOMMERC5 : @AntonioSocci1 allora:-'Contrordine compagni'il comitato centrale non si discute!!ha ha buffoni,lo sapete che non esiste più da tre decenni? -

Zingaretti contro Zingaretti

