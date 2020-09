Conte ha le ore contate? Mannheimer, il sondaggio (sconvolgente): crisi di governo, come finirà (Di martedì 8 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha le ore contate? Nicola Porro lo chiede ai suoi ospiti a Quarta Repubblica, il sondaggista Renato Mannheimer ai suoi intervistati. Il risultato sorprendente e, per molti, sconfortante. Il 55% degli italiani risponde "no", mentre solo il 29% scommette sulla caduta del premier e della maggioranza che lo sostiene. A questi si aggiunge un 16% di incerti, in attesa di assistere all'evoluzione degli eventi. Pessimista è il direttore di Libero Vittorio Feltri, secondo cui "l'unica alternativa è il ritorno al voto". Impossibile, "dunque Conte continuerà a fare danni in questo Paese". Più ottimista Pietrangelo Buttafuoco, secondo cui il combinato disposto "14 settembre", con la rivolta delle mamme per il caos a scuola, e l'eventuale vittoria di ... Leggi su liberoquotidiano

rtl1025 : Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza… - Libero_official : #Conte, il #sondaggio di #Mannheimer per #QuartaRepubblica: 'Crisi di governo, il 55% degli italiani dice no'… - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Per il passaggio di Arturo #Vidal all’#Inter è solo questione di ore. Il cileno firmerà un contratto biennale. Tutto con… - paolafadda3 : La De Micheli si è accorta che in Sardegna i treni viaggiano su binari a scartamento ridotto? Sassari-Cagliari 200k… - Pazzesco12 : RT @Pazzesco12: @fdz75 @paola124291 Sapendo che 1 su 10 avrà il permesso di soggiorno gli altri con le navi sono tutti da rimpatrio , con 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ore Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Conte firma nuovo Dpcm, valido fino al 7 ottobre Fanpage.it Libano: Conte, 'a Beirut per testimoniare solidarietà Italia'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "La mia visita segue altre due visite del Governo italiano in Libano, dal giorno della tragica esplosione al porto di Beirut. È la testimonianza concreta della nostra solida ...

Coronavirus: Conte, 'non abbassare guardia, è battaglia che non si può perdere'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Quelli segnati dalla lotta al Covid-19, nel pieno dell'emergenza sanitaria, "sono stati giorni molto difficili, tragici. Però rivendico con orgoglio di aver potuto contare, ...

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "La mia visita segue altre due visite del Governo italiano in Libano, dal giorno della tragica esplosione al porto di Beirut. È la testimonianza concreta della nostra solida ...Roma, 8 set. (Adnkronos) - Quelli segnati dalla lotta al Covid-19, nel pieno dell'emergenza sanitaria, "sono stati giorni molto difficili, tragici. Però rivendico con orgoglio di aver potuto contare, ...