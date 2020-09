Conte firma il nuovo Dpcm: misure anti-Covid prorogate fino al 7 ottobre (Di martedì 8 settembre 2020) In serata è attesa la firma del nuovo Decreto del presidente del Consiglio, Dpcm, con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza coronavirus. Le misure anti-Covid - scrive l'Ansa - saranno ... Leggi su globalist

