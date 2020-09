Conte alla festa dell’Unità: “Quarantena più corta? Ridurrebbe costi sociali”. Sul Recovery: “209 miliardi da spendere senza sprechi” (Di martedì 8 settembre 2020) Il Recovery fund? “Ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro“. Cosa ci sarà dentro nel Recovery Plan? “Anche un progetto significativo per Roma. Dobbiamo pensare anche a uno statuto, anche normativo della Capitale. Dobbiamo mettere Roma in condizione di migliorare tutte le sue performance”. Il rapporto tra i due alleati di governo, cioè 5 stelle e Pd, impensabile solo 13 mesi fa? “Ci stiamo amalgamando sempre di più e stiamo lavorando sempre meglio. Stiamo vivendo un’esperienza di governo che sta ottenendo risultati mai raggiunti prima in un Contesto internazionale difficile”. È un Giuseppe Conte perfettamente a suo agio quello che compare per la prima volta a ... Leggi su ilfattoquotidiano

