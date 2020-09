Consulta, l’ultima udienza della presidente Cartabia: “Pieno funzionamento della giustizia costituzionale durante la pandemia” (Di martedì 8 settembre 2020) Ultima udienza pubblica per Marta Cartabia, presidente della corte costituzionale. “Abbiamo tutti vissuto un grande cambiamento.E sono veramente fiera di sottolineare che questa istituzione ha assicurato il pieno funzionamento della della giustizia costituzionale senza cedimenti e interruzioni”, sono le parole usate dalla giudice in relazione all’emergenza coronavirus. Prima donna al vertice della Consulta, approdata alla Corte nel 2011 su nomina dell’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, dal 2014 vicepresidente, Cartabia è docente di Diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano

