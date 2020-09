Consulenza al Salone del Libro, archiviata la posizione di Appendino (Di martedì 8 settembre 2020) E’ stata archiviata la posizione della sindaca di Torino Chiara Appendino nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la Consulenza da 5 mila euro alla Fondazione per il Libro del suo allora portavoce Luca Pasquaretta. La prima cittadina doveva rispondere dell’accusa di concorso in peculato nell’inchiesta di cui è titolare il pm Gianfranco Colace. Il gip Luisa Minutella ha accolto la sua richiesta di archiviazione dopo che la sindaca aveva portato prove della sua estraneità ai fatti. “Poche ore fa è stata confermata a mezzo stampa l’accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della mia posizione nella vicenda relativa alla Consulenza affidata all’ex ... Leggi su nuovasocieta

