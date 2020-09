Consiglio Regionale, si discute la mozione di sfiducia al governatore Fontana (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 settembre 2020 - Nel giorno in cui il Consiglio Regionale della Lombardia discute la mozione di sfiducia al governatore, Attilio Fontan a, un cartello con la scritta "Fontana assassino" è ... Leggi su ilgiorno

DarioNardella : Molti cittadini mi chiedono qual è la mia posizione per le prossime elezioni: il 20 e 21 settembre per la Regione i… - fattoquotidiano : Sarà un consiglio regionale – il primo dopo la pausa estiva – tutto da seguire, quello di oggi in Lombardia [di Rob… - ivanscalfarotto : Grazie alla Ministra dell’Agricoltura, @TeresaBellanova, per essere stata oggi con noi a #Foggia per la presentazio… - umbriajournal_ : Umbria, Squarta: 'Le priorità del Consiglio regionale? Sicurezza sanitaria e ripartenza economica' - GazzettadellaSp : Confartigianato La Spezia incontra i candidati al consiglio regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Regionale Confcooperative Piemonte, insediato il nuovo Consiglio regionale La Fedeltà Zoli: «Piano segreto? Non potevo dare le carte alla Lombardia, ma non ho nascosto la gravità dei numeri»

Alberto Zoli, direttore generale dell'Azienda locale per l'Emergenza: «Nel Cts rappresentavo non solamente Fontana, ma tutte le Regioni. Come tutti gli altri firmai un patto di riseratezza» MILANO — E ...

Regione, cartello «Fontana assassino» sotto Palazzo Pirelli

Nel giorno in cui il Consiglio regionale della Lombardia discute la mozione di sfiducia al governatore, Attilio Fontana, un cartello con la scritta «Fontana assassino» è apparso fuori da Palazzo Pirel ...

Alberto Zoli, direttore generale dell'Azienda locale per l'Emergenza: «Nel Cts rappresentavo non solamente Fontana, ma tutte le Regioni. Come tutti gli altri firmai un patto di riseratezza» MILANO — E ...Nel giorno in cui il Consiglio regionale della Lombardia discute la mozione di sfiducia al governatore, Attilio Fontana, un cartello con la scritta «Fontana assassino» è apparso fuori da Palazzo Pirel ...