Comunali, 73 sfide in Calabria: al voto Reggio e Crotone (Di martedì 8 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Sono 9 i candidati a sindaco di Reggio Calabria alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Complessivamente le liste a supporto degli aspiranti primi cittadini sono 32, una cifra record mai registrata in una competizione elettorale nella citta’ dei Bronzi. Per la prima volta ci saranno anche due candidate sindaca. Saranno circa mille i candidati che aspirano a rinnovare il Consiglio comunale reggino. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Comunali sfide Elezioni Comunali in Lombardia: il 20 e 21 settembre si vota in 84 città per scegliere il nuovo sindaco La Repubblica Turismo. A luglio Cervia è il comune migliore della Romagna

Ottimi i risultati turistici per il Comune di Cervia per questa stagione complessa: a luglio solo l’8% degli arrivi in meno in confronto allo stesso mese dello scorso anno e mantiene il 70% delle pres ...

Avis Cesena: numeri in crescita nonostante il coronavirus

CESENA. Numeri in crescita e sfide importanti per l’Avis Comunale di Cesena. E’ quanto emerso dalla sessantunesima assem ...

