«Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé», il post su Willy del misterioso utente Manlio Germano (Di martedì 8 settembre 2020) Nella mattinata dell’otto settembre 2020 circolano numerosi screenshot di un post Facebook dell’utente Manlio Germano nel quale festeggia l’omicidio di Willy Monterio Duarte glorificando i «carnefici»: «Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi». Attualmente il profilo è scomparso, ma non è mancato il linciaggio social nei suoi confronti e la Polizia postale, ritenendo le parole espresse di una gravità inaudita, ha avviato un’indagine. C’è chi dubita della veridicità dell’account, partendo dal fatto che l’account risulta politicamente schierato ... Leggi su open.online

