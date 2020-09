Colleferro, la rabbia di Sgarbi contro i familiari degli arrestati: ‘Bestie’ (Di martedì 8 settembre 2020) Il dramma avvenuto a Colleferro, dove ha perso la vita il giovane Willy Monteiro Duarte, continua a turbare l’opinione pubblica italiana. Tra i più inferociti con i quattro picchiatori che hanno massacrato a calci e pugni Willy, c’è anche Vittorio Sgarbi. Il parlamentare riporta sulla sua pagina Twitter la frase, pubblicata dal quotidiano Repubblica, che avrebbe pronunciato uno dei genitori degli arrestati. “Cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario”, avrebbe esclamato un loro familiare rispondendo al padre di un amico della vittima. Parole che inducono Sgarbi a parlare di “bestie”. ‘Hanno solo ucciso un extracomunitario’ “Cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente. Hanno solo ucciso un ... Leggi su newspad

myrtamerlino : Non ci sono parole per la morte #WillyMonteiro, ma solo rabbia. La rabbia di una nazione, la rabbia di #Colleferro… - Unomattina : In collegamento da #Colleferro per l'omicidio di Willy Monteiro, Federico Zatti: 'in paese la rabbia dei residenti.… - ShootinStarRike : RT @ToniaPeluso: Una società che dinanzi ai fatti di Colleferro ha come prima la reazione la rabbia (che per la maggiore non si tramuterà i… - domcamodeca : La furia di Sgarbi dopo la morte di #WillyMonteiro a #Colleferro - claudioriccio : razzismo sistemico, voyeurismo e superficialità. (gran parte) della stampa è vergognosa. Ma anche 'noi' non brillia… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro rabbia Colleferro, la rabbia degli amici di Willy: «Tutti sapevano che i fratelli Bianchi erano violenti». Minacce e insulti sui profili social degli aggressori Open Willy Monteiro, nessuno dovrebbe morire a 21 anni

Morire a ventun'anni è un'ingiustizia. Morire a ventun'anni massacrato di botte dal branco per aver difeso un amico, è qualcosa che nessuno meriterebbe, forse neanche i carnefici di questa tragedia ch ...

Il dolore di Emma Marrone per Willy Monteiro: “Mi dispiace tanto”

Emma Marrone sfoga il proprio dolore per Willy Monteiro, 21enne di origine capoverdiane, massacrato di botte a Colleferro: “l’ignoranza crea violenza”. Emma Marrone pubblica un durissimo post su Insta ...

Morire a ventun'anni è un'ingiustizia. Morire a ventun'anni massacrato di botte dal branco per aver difeso un amico, è qualcosa che nessuno meriterebbe, forse neanche i carnefici di questa tragedia ch ...Emma Marrone sfoga il proprio dolore per Willy Monteiro, 21enne di origine capoverdiane, massacrato di botte a Colleferro: “l’ignoranza crea violenza”. Emma Marrone pubblica un durissimo post su Insta ...