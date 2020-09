Colleferro, la logica del branco. Il delirio di chi si allena per uccidere (Di martedì 8 settembre 2020) Il diavolo ha spento un sorriso. Un demone votato alla violenza più cieca. Una sorta di bisogno interiore si è accanito contro la serenità di Willy: l'inammissibile bisogno di uccidere. Come possono ... Leggi su quotidiano

Ucciso da un pestaggio di gruppo a Colleferro: ma qual è il limite per cui l’eventuale mancanza di intenzione sfuma nella violenza e si trasforma in sostanza omicida? Forse ci servono nuovi strumenti ...

