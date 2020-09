Colf e badanti diventano “assistenti familiari”: dal salario alle agevolazioni, cosa cambia con il nuovo contratto per il lavoro domestico (Di martedì 8 settembre 2020) Non più Colf e badanti, ma “assistenti familiari“, inquadrati in diversi livelli a seconda delle mansioni. Più agevolazioni per chi ha necessità di assumere una seconda badante per le persone non autosufficienti e aumenti salariali per coloro che se ne prendono cura. Sono le principali novità introdotte dal nuovo contratto Collettivo Nazionale del settore domestico, firmato oggi. L’intesa sui circa 860mila lavoratori regolari del comparto è stata raggiunta tra le associazione dei datori di lavoro (Fidaldo e Domina) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS, FederColf). Lavoratori che arrivano a 2 milioni se si considerano le stime sul sommerso. Scaduto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

MILANO - Mentre il settore alimentare va allo sciopero sul contratto di lavoro, arriva la firma per il testo collettivo nazionale del settore domestico: le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Fil ...

"L'obiettivo è rendere maggiormente attrattivo il lavoro regolare in un comparto che tanto ha dato nella fase emergenziale e che è chiamato a svolgere un ruolo essenziale nel nostro Paese" Firmato il ...

