Colf e badanti, aumenti dal 1° ottobre: ecco cosa cambia. Si chiameranno assistenti familiari (Di martedì 8 settembre 2020) Colf, badanti, baby sitter: firmato il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei collaboratori domestici. L'accordo prevede un contenuto aumento mensile (12 euro al mese dal primo...

È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale del settore domestico, che era scaduto nel 2016 ed entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre. Il nuovo contratto si applica ai circa 860mila lavo ...Non più colf e badanti, ma “assistenti familiari“, inquadrati in diversi livelli a seconda delle mansioni. Più agevolazioni per chi ha necessità di assumere una seconda badante per le persone non auto ...