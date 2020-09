Cina-India, tensione alle stelle: scontri sull’Himalaya. Guerra aperta o rissa di confine? (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Ci sono confini labili, altri porosi, ma non mancano neppure quelli fantasma. Ecco, la frontiera himalayana tra Cina e India è forse l’unica ad avere tutte queste caratteristiche. Contesa da decenni e sistematicamente violata da ambo le parti, di tanto in tanto torna a far parlare di sé segnalandoci un conflitto mai spento. Negli ultimi mesi però la tensione da latente si è fatta palese, sfociando in scontri armati fra opposti eserciti. Il più grave di questi è avvenuto lo scorso 15 giugno, quando in Ladakh sono stati uccisi 20 soldati Indiani. Adesso la Cina ha accusato le truppe di Nuova Delhi di aver attraverso illegalmente il confine, ovvero di aver compiuto una “grave provocazione ... Leggi su ilprimatonazionale

