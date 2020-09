“Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi”. L’allarme della ministra Lamorgese (Di martedì 8 settembre 2020) “Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi“. E’ l’allarme lanciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. In un colloquio con La Stampa la numero uno del Viminale ha sottolineato ancora una volta come le mafie possano andare all’arrembaggio dei fondi pubblici, sfruttando l’emergenza coronavirus. E i primi risultati del monitoraggio ad opera delle forze di polizia hanno dato risultati che il quotidiano definisce “sbalorditivi“. Lamorgese parla anche di scuola e della situazione al Sud: “La dispersione scolastica è un problema gravissimo perché i nostri ragazzi hanno il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - robymancio : Può suonare banale dire che tornerai più forte di prima, ma sono sicuro che tu ci riuscirai, #ForzaNicolo ?????? - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - anchemenoraga : RT @RocknMode__: Ci lamentavamo di chi è andato a seguire la pagina della signora di Mondello, ma di quelli che sono diventati follower deg… - maliksunxx : @1DinmyheartLH (io sono stupida, non ci arrivo) ti dico lou -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci sono Merler: “Da 12 anni l’Italia è senza un piano pandemico, ci è costato molto caro” Rep