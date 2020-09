ChiareScure Festival: la birra artigianale in scena alla Cascina Merlata di Milano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si terrà dal 2 al 4 ottobre ChiareScure Festival, l’evento milanese dedicato alla migliore birra artigianale organizzato dal Consorzio dei Birrifici Lombardi. Sarà la Cascina Merlata, una delle più antiche cascine meneghine e cuore del primo smart district di Milano, ad ospitare la manifestazione. Ristrutturata in occasione di Expo 2015, la seicentesca Cascina Merlata con i suoi ampi spazzi consentirà di poterci divertire in sicurezza. Nel passato area a vocazione agricola, ora centro metropolitano, simbolo della nuoca Milano e di un nuovo modo di immaginare la città, caratteristico per il nord Europa e innovativo per Milano e ... Leggi su winemag

