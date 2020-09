Chiara Ferragni, il dolore segreto: «Ho avuto un forte trauma. Sto andando dallo psichiatra...» (Di martedì 8 settembre 2020) Chiara Ferragni, il dolore segreto: «Ho avuto un forte trauma. Sto andando dallo psichiatra...». L'influencer più famosa del mondo ha condiviso con i suoi follower un... Leggi su leggo

pomeriggio5 : RT @svivvola_B_93: 'Anche Chiara Ferragni ha fatto la sfilata della favolosa! Ciao Chiaraaaaa!' MORTA ??????? #pomeriggio5 @pomeriggio5 @… - svivvola_B_93 : 'Anche Chiara Ferragni ha fatto la sfilata della favolosa! Ciao Chiaraaaaa!' MORTA ??????? #pomeriggio5 @pomeriggio5 @carmelitadurso - LaGrevia : Che hype che domani mi arriva il reggiseno intimissimi come quello di Chiara Ferragni ma io influenzata da @Wonderlover85 - giacomino_ponta : RT @lusurpateur_: Appena sentita al bar “dimmi che differenza c’è tra Chiara Ferragni e la signora di Mondello anche lei ha fatto successo… - _Dadino : RT @lusurpateur_: Appena sentita al bar “dimmi che differenza c’è tra Chiara Ferragni e la signora di Mondello anche lei ha fatto successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

L’EMDR è una ‘tecnica’ che viene utilizzata dallo psicoterapeuta per la rielaborazione dei traumi. Nata in America intorno al 1990, prevede una serie di sedute ben strutturate. Nello specifico, cos’è ...Lo scorso sabato sono andati in scena i Seat Music Awards, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno che anche in questo 2020 ha dato spazio agli artisti più gettonati dell'estate sul palcoscenic ...