Chiamiamoli per ciò che sono: gli assassini di Willy sono neofascisti (Di martedì 8 settembre 2020) Un’immagine a volte vale più di mille parole. L’estetica dei killer del giovane eroe Willy Monteiro Duarte non lascia dubbi. Basta osservarne il complesso della fisicità, dall’arroganza nello sguardo e alla plasticità della postura artificiosa, costruita, ipertrofica per comprendere quanto quel culto della mascolinità tossica a cui aderivano abbia plasmato non solo i loro corpi ma il loro approccio alla vita, il loro sguardo sul mondo. A un occhio attento non sfugge quella smania di riconoscimento, quel disperato bisogno d’identificazione che, divenuto disagio soggettivo figlio di una condizione sociale che abbandona l’individuo a una crescente alienazione, solitudine e modelli negativi, come scrive Giulio Gambino su TPI, li ha portati a far proprio il motto “Dio Patria e Famiglia” o frasi come ... Leggi su tpi

Ci sono momenti in cui bisognerebbe fermarsi un momento a riflettere, lasciare da parte la frenesia del chiacchiericcio mediatico e politico quotidiano, la necessità di intervenire su ogni argomento, ...

