Chi ha ucciso Willy Monteiro Duarte? Per uno degli indagati l’accusa potrebbe passare a omicido volontario (Di martedì 8 settembre 2020) Il buio della notte ha reso impossibile all’unica telecamera, quella della Stazione dei Carabinieri, di essere testimone della morte di Willy Monteiro Duarte. Ma chi è stato, dopo 20 minuti di pestaggio, a dare il colpo mortale quando Willy era già a terra? Oggi per i 4 indagati Mario Pincarelli, di 22 anni, Francesco Belleggia di 23, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 24 e 26, si svolgerà l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. E loro si accusano a vicenda. Chi ha ucciso Willy Monteiro Duarte? Per uno degli indagati l’accusa potrebbe passare a omicido volontario Uno dei ... Leggi su nextquotidiano

