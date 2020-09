Chi è Davide Blanda: età e lavoro del tronista diventato cavaliere del Trono over (Di martedì 8 settembre 2020) Uno su tre non ce la fa, è la nuova regola di Uomini e Donne. In tempo di rinnovamento la trasmissione di Maria De Filippi ha scelto un modo diverso per scegliere i nuovi tronisti: ossia un sondaggio sulla piattaforma Witty. I due più votati siedono sulla poltrona rossa più ambita dai giovani, l’altro deve accantonare il sogno. E’ quello che è successo in questo avvio di nuova stagione. Un ragazzo, tra i tre in lizza, non è riuscito ad arrivare al Trono. Si tratta di Davide Blanda, che ha scoperto la decisione del pubblico in studio, mentre Maria De Filippi leggeva il verdetto. Non deve esserci rimasto bene, ma si sa, la vita offre sempre nuove opportunità. Ed è quello che è successo a Davide. Davide Blanda, un nuovo ... Leggi su italiasera

Lavocina2 : Comunque questo giochetto chi dei tronisti mi ricorda tanto #amici che li ci stava ma a #uominiedonne è un cavolata… - davide06568174 : @RobertoRenga lasciamo stare per chi vota questo signore è un deliquente razzista, rincoglionito con dei precedenti… - italiaserait : Chi è Davide Blanda: età e lavoro del tronista diventato cavaliere del Trono over - vafanciorocazo : #uominiedonne scusate ma Davide è figlio di chi? Non ho capito il discorso - danyvale8827 : RT @macaggiafa: Scusate ma chi era il padre di Davide? Ora sono curiosa. #uominiedonne -