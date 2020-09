“Che canzone ho scritto per Barbara d’Urso?”, Vasco Rossi interviene: ecco la verità (Di martedì 8 settembre 2020) Vasco Rossi e Barbara d’Urso hanno avuto un flirt quando erano entrambi molto giovani. Durante gli anni, la notizia di una ipotetica canzone dedicata alla conduttrice napoletana è diventata virale. In questi giorni, il rocker di Zocca, ha nuovamente precisato quale sia la verità. “Che canzone ho scritto per Barbara d’Urso?”, Vasco Rossi risponde “Con... L'articolo “Che canzone ho scritto per Barbara d’Urso?”, Vasco Rossi interviene: ecco la verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

NaliOfficial : Una pagina di diario che diventa canzone, una riflessione su me stessa e sul non porsi mai limiti, nemmeno nelle pi… - FiorellaMannoia : 'Io non trovo mai una spiegazione ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone'… - IlContiAndrea : Che bella canzone Mi Manca #SeatMusicAwards20 - silviaamarson : RT @PietroBuccolo: Che effetto mi fa questa canzone... - yeriwuju : @krystalkarma09 ecco questa era la canzone che avevo ascoltato, mi piace un sacco ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Che canzone Beatles, Paul McCartney svela: “La canzone di John Lennon che mi sconvolse è…” R3M