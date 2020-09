Cesare Battisti sciopero della fame, l’ex terrorista tenta di far revocare l’isolamento diurno (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti ha annunciato che inizierà uno sciopero della fame. L’ex terrorista dei Proletari armati per il Comunismo ha spiegato, tramite una lettera, che lo farà per indurre lo Stato italiano a rivedere la sua condizione detentiva, la quale prevede ancora l’isolamento diurno nel carcere di Oristano. Condannato all’ergastolo con l’accusa di aver commesso quattro omicidi, per 37 anni Battisti è stato latitante in giro per il mondo, protetto prima in Francia e poi in Brasile. Secondo il suo legale, l’isolamento oggi è “del tutto illegittimo”. >> Leggi anche: Inchiesta su De Luca, perché è venuta fuori proprio a ridosso delle elezioni ... Leggi su urbanpost

