Cesare Battisti in sciopero della fame. Il fratello di Campagna: 'Vuole impietosire, ci ha preso in giro fin troppo' (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti in sciopero della fame per quello che ritiene un isolamento illegittimo, e il fratello di una delle vittime non ci sta: 'Spero che nessun politico e nessun giudice si faccia ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti contro il regime di isolamento: 'Inizio sciopero della fame' #cesarebattisti… - Costantinus21 : RT @Roberta7416: Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame per far valere i suoi diritti. Anche chi lui ha ucciso barbaramente aveva di… - elio1940marco1 : Cesare Battisti fa lo sciopero della Fame SI Vuole le Tagliatelle non il Minestrone del suo Albergo potrebbe Optar… -