Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame: “Chiedo giustizia” (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti, attualmente in isolamento da oltre un anno e mezzo nel carcere di Oristano, ora inizierà lo sciopero della fame per cercare di ottenere quanto richiesto. L’annuncio in una sua lettera rilasciata al suo avvocato. Cesare Battisti minaccia lo sciopero della fame. L’ex terrorista, in isolamento diurno da oltre un anno e mezzo nel … L'articolo Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame: “Chiedo giustizia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - FratellidItalia : #Meloni: 'Dopo averla fatta franca per decenni, Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera p… - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - PreduSedda : RT @OssRepressione: Cesare Battisti sepolto vivo in carcere inizia lo sciopero della fame - Paola_zrz : RT @GiorgiaMeloni: Dopo averla fatta franca per decenni, il terrorista Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera pe… -