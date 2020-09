Ceferin risponde ad Agnelli: «Calcio solido, riportiamo i tifosi allo stadio» – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato durante la 24esima Assemblea Generale dell’Eca Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato durante la 24ª Assemblea Generale dell’ECA. Queste le sue parole. tifosi – «Abbiamo lavorato notte e giorno con club e leghe per rimettere il Calcio sulla giusta strada. Abbiamo una idea di quanto il Calcio abbia ridato speranza alle persone. Non è la cosa più importante, ma i tifosi di tutto il mondo hanno ricevuto una grande fonte di ottimismo dal Calcio in tv. Il Calcio è forte e possiamo essere ottimisti, anche se i problemi non sono scomparsi del tutto. Siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo, il futuro è nelle nostre ... Leggi su calcionews24

junews24com : Ceferin risponde ad Agnelli: «Calcio solido, riportiamo i tifosi allo stadio» - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin risponde Ceferin risponde ad Agnelli: "Calcio solido, riportiamo i tifosi allo stadio" Corriere dello Sport.it Ceferin risponde ad Agnelli: "Calcio solido, riportiamo i tifosi allo stadio"

Il Presidente della UEFA intervenuto alla riunione dell'ECA manda un segnale di ottimismo dopo l'allarme lanciato dal dirigente della Juventus ...

Ilicic torna, l’Atalanta lo aspetta. Mijatovic: «Aiutato da professionisti»

Il campione atteso a Zingonia per ricominciare gli allenamenti. Il presidente della Federcalcio slovena: «Ho parlato con lui, dopo i fatti accaduti in Italia ha provato angoscia. Ora ha chiesto l’aiut ...

Il Presidente della UEFA intervenuto alla riunione dell'ECA manda un segnale di ottimismo dopo l'allarme lanciato dal dirigente della Juventus ...Il campione atteso a Zingonia per ricominciare gli allenamenti. Il presidente della Federcalcio slovena: «Ho parlato con lui, dopo i fatti accaduti in Italia ha provato angoscia. Ora ha chiesto l’aiut ...