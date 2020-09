Cecilia e Ignazio ci riprovano: fotografati insieme a cena a Milano - (Di martedì 8 settembre 2020) Francesca Galici Sembra che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliano riprovarci dopo le sbandate di lui in Sardegna: Chi li ha beccati insieme a cena a Milano prima di una fuga romantica a Courmayeur La crisi tra Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser è durata il tempo di un temporale estivo. È stata breve ma molto intensa e ha fatto rumore. Erano partiti insieme per le vacanze dopo il lockdown e qualche malumore causato dalla gelosia di Cecilia. Poi qualche lite, gli sguardi di troppo di lui in direzione di Diletta Leotta ed ecco che la Rodriguez lascia Moser in Sardegna per volare dalla sua famiglia e proseguire con loro le sue vacanze. Invece di seguirla, Ignazio è rimasto sull'isola in ... Leggi su ilgiornale

gossipblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime immagini della coppia di nuovo insieme (FOTO) - toysblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime immagini della coppia di nuovo insieme (FOTO) - Notiziedi_it : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme (FOTO) - GossipItalia3 : Hip Hip Hurrà per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è di nuovo amore #gossipitalianews - Novella_2000 : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme (FOTO) -