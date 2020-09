Cavallari: Roma ha bisogno di sindaco autorevole, non un preconfezionato (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Dopo il disastro della Giunta Raggi, che ha trascinato Roma nel baratro dell’immobilismo finendo per ingigantire i problemi complessi della citta’, anni persi che hanno fatto calare in maniera vertiginosa la qualita’ di vita dei cittadini Romani, e’ necessario uno sforzo imponente. Per far questo, non servono candidature preconfezionate, ma bensi’ una figura di alto profilo, capace di mettere su una squadra di pari livello. Nel panorama delle amministrative Romane di maggio prossimo, un candidato di questo calibro, con cui condividere alcune idee principali per il rilancio della nostra citta’, sara’ la scelta anche di Italia Viva”. Cosi’ il capogruppo consigliere regionale Enrico Cavallari (Italia Viva) ospite della trasmissione ... Leggi su romadailynews

thedailycases : Roma, Cavallari (IV): bene assunzioni concorsone, finalmente Raggi ne azzecca una - Un “esercito” di nuove risorse,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavallari Roma Cavallari: Roma ha bisogno di sindaco autorevole, non un preconfezionato RomaDailyNews Roma, salti in alto e piegamenti: Raggi cerca vigili "fisicati"

Chissà se Virginia Raggi si presenterà di persona in pista, col fischietto pronto a trillare al primo aspirante pizzardone che si accascia durante la batteria di piegamenti, modello Marines. Certo è c ...

Roma, Raggi cerca vigili "fisicati": messi al bando gli agenti sovrappeso

TAGLIE FORTI Questione nota, quella dei chili di troppo che fanno debordare i cinturoni con le pistole d’ordinanza dei vigili di Roma. Anche perché l’età media, alla Municipale, è alta: scavalla ampia ...

Chissà se Virginia Raggi si presenterà di persona in pista, col fischietto pronto a trillare al primo aspirante pizzardone che si accascia durante la batteria di piegamenti, modello Marines. Certo è c ...TAGLIE FORTI Questione nota, quella dei chili di troppo che fanno debordare i cinturoni con le pistole d’ordinanza dei vigili di Roma. Anche perché l’età media, alla Municipale, è alta: scavalla ampia ...