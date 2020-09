Catherine Spaak in tv svela il suo dramma ho avuto un’emorragia celebrale (Di martedì 8 settembre 2020) Eleonora Daniele nel suo programma “Storie Italiane” ha avuto come ospite l’attrice Catherine Spaak che oltre a presentare il suo nuovo film, “La vacanza”, che fa il suo ritorno sul grande schermo e durante l’intervista ha raccontato: «Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice», ha poi aggiunto: «Non sono venuta qui solo per parlare del mio film. Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la ... Leggi su musicaetesti.myblog

