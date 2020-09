Castelfranco Veneto, il capolista M5s alle elezioni comunali è sotto processo per violenza privata e lesioni: Vito Crimi lo esclude (Di martedì 8 settembre 2020) Una lite in famiglia, per ragioni economiche. Una denuncia. E un processo in corso. Sono queste le ragioni che hanno indotto il Movimento Cinquestelle a rimuovere Andrea Bambace dalla lista di candidati alle elezioni amministrative comunali a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. A deciderlo è stato Vito Crimi, capo politico ad interim, sulla base del rinvio a giudizio e del procedimento penale a carico di Bambace che nel 2015 si era candidato sindaco e alla prossima tornata era capolista pentastellato. Sulla fedina penale del candidato non ci sono precedenti. È però accusato di violenza privata e lesioni personali ai danni della sorella – che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Vi presentiamo Cristian Bernardi, candidato sindaco per il MoVimento 5 Stelle a Castelfranco Veneto (TV) ?? - M5S_Senato : Il candidato sindaco del giorno – Cristian Bernardi – Castelfranco Veneto - GiorgioAntonel1 : RT @M5S_Senato: Il candidato sindaco del giorno – Cristian Bernardi – Castelfranco Veneto - fattoquotidiano : Castelfranco Veneto, il capolista M5s alle elezioni comunali è sotto processo per violenza privata e lesioni: Vito… - Frankf1842 : RT @Mov5Stelle: Vi presentiamo Cristian Bernardi, candidato sindaco per il MoVimento 5 Stelle a Castelfranco Veneto (TV) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Castelfranco Veneto Castelfranco Veneto, il capolista M5s alle elezioni comunali è sotto processo per violenza privata e… Il Fatto Quotidiano È sotto processo: capolista del M5S escluso dalla lista delle comunali nella Marca

Clamorosa esclusione del capolista M5S di Castelfranco Veneto a due settimane dal voto: non è più candidato, l’ha deciso il capo politico Vito Crimi CASTELFRANCO VENETO. Andrea Bambace non sarà più ca ...

A Venezia o altrove

Una lezione di tecnica nautica piratesca e antipiratesca del XVI secolo nel Mediterraneo: è uno dei dei regali dell’esperto Massimo Bertacchi ai lettori del secondo romanzo in carriera, A Venezia o al ...

Clamorosa esclusione del capolista M5S di Castelfranco Veneto a due settimane dal voto: non è più candidato, l’ha deciso il capo politico Vito Crimi CASTELFRANCO VENETO. Andrea Bambace non sarà più ca ...Una lezione di tecnica nautica piratesca e antipiratesca del XVI secolo nel Mediterraneo: è uno dei dei regali dell’esperto Massimo Bertacchi ai lettori del secondo romanzo in carriera, A Venezia o al ...