Cassazione: è violenza sessuale mandare foto hard a minore (Di martedì 8 settembre 2020) Giusta la contestazione dell'accusa di di violenza sessuale al soggetto che invia foto hard ad un minore tramite sistemi di chat come whatsapp. I giudici della III sezione penale della Cassazione con una sentenza depositata oggi hanno respinto il ricorso presentato dal difensore di un giovane finito in carcere "per aver scritto di messaggi whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza minorenne costringendola a scattarsi foto" sotto la minaccia "di pubblicare la chat su instagram" o su altri social ed anche in "pagine hot"."Il tribunale del riesame - scrivono i supremi giudici - ha ricordato che la violenza sessuale risultava pienamente integrata, pure in assenza di contatto fisico con la vittima, quando gli ... Leggi su ilfogliettone

