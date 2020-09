Cassazione conferma: 'Giusto indagare per violenza sessuale chi invia foto porno a minore' (Di martedì 8 settembre 2020) E' legittimo contestare la violenza sessuale anche a chi invia foto hard via WhatsApp a un minore. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione lasciando in cella un 32enne indagato per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lo ha stabilito una sentenza della terza sezione penale, che ha respinto il ricorso della difesa di un 32enne, indagato per aver mandato una serie di messaggi “allusivi e sessualmente espliciti” a una ...

