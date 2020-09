Caserta, Martino incontra il Ministro Bellanova: “Valorizzare eccellenze del territorio è priorità per lo sviluppo” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La filiera agroalimentare va valorizzata al massimo. Dal Governo arrivano segnali confortanti come il contributo da 5mila euro a fondo perduto per aziende che si impegnano a comprare prodotti made in Italy. E’ una grande opportunità di sviluppo ed in Regione mi impegnerò per favorire un comparto che vanta, soprattutto in provincia di Caserta, numerose eccellenze”. Lo ha dichiarato Luigia Martino, candidata al consiglio regionale con Italia Viva, a margine di un incontro con il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Martino ha accompagnato il Ministro Bellanova in visita presso l’azienda C.R.G. Conserve Alimentari di Carinola, una vera ... Leggi su anteprima24

Caserta Martino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caserta Martino