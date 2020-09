Caselle in Pittari, le scuole riaprono il 28 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaselle in Pittari (Sa) – Mentre la Regione Campania ha approvato il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, il comune di Caselle in Pittari ha deciso di rinviare ulteriormente il suono della prima campanella. Si tornerà tra i banchi il 28 settembre. In una nota il sindaco fa riferimento ad ulteriori criticità riscontrate. “Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario ritardare di altri 10 giorni, per conseguire elementi di maggiore tranquillità”. Nella giornata di ieri, nel comune guidato dal sindaco Giampiero Nuzzo si erano registrati altri due casi positivi dagli ultimi 40 tamponi ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Caselle in Pittari, due nuovi casi di Covid-19: si sale a 21 - trekking_tv : Caselle in Pittari, Due nuovi positivi collegati a precedenti persone contagiate - radioalfa : Coronavirus, confermati due nuovi casi di contagio a Caselle in Pittari. Il totale dei positivi sale a 21… - salernonotizie : Covid: riscontrati altri due positivi a Caselle in Pittari, l’annuncio del Sindaco - cilentonotizie : EMERGENZA CORONAVIRUS: RISCONTRATI ALTRI DUE POSITIVI A CASELLE IN PITTARI - @cilentonotizie -