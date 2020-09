Casale Monferrato, ucciso proprietario di una villa: assassini tentano di bruciare il cadavere (Di martedì 8 settembre 2020) Casale Monferrato, ucciso proprietario di una villa. La Polizia sta indagando sul ritrovamento di un cadavere in una villetta di Strada San Giorgio a Casale. L’ipotesi è che sia stato ucciso nella notte visto che, secondo i primi rilievi, ci sarebbe stato il tentativo di bruciare il corpo. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una villetta di Strada San Giorgio a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Del caso si sta occupando il Commissariato di Casale insieme alla Squadra Mobile. Dalle prime informazioni raccolte pare si possa trattare di un omicidio a causa delle bruciature sul corpo della vittima. La vittima ... Leggi su limemagazine.eu

