Casale Monferrato, uccide il padre, gli dà fuoco e lo veglia nel giardino di casa (Di martedì 8 settembre 2020) Efferato omicidio a casale Monferrato. A perdere la vita Pietro Beccuti, 61 anni: il figlio ha confessato ma anche la moglie viene interrogata. pietro beccuti e il figlio guglielmo, foto casale notizieTragedia familiare in un’apparente – almeno fino a qualche giorno fa – tranquilla villa di casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Nella casa di strada San Giorgio Miglietta, vivevano marito e moglie separati e due figli. Uno dei quali, di 23 anni, Guglielmo Beccuti, avrebbe ucciso il padre per poi dargli fuoco, proprio nel giardino di casa. A morire Pietro Beccuti, detto Paolo, 61 anni, laureato in filosofia ein attesa di ... Leggi su chenews

