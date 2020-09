Carlo Tavecchio è d’accordo con Aurelio De Laurentiis sulle nazionali: “Il punto di vista economico ha prevalso su quello sportivo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In diretta su Radio punto Nuovo è intervenuto in queste ore l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che ha abbracciato alcune idee di Aurelio De Laurentiis. “Spero che Zaniolo possa recuperare quanto prima, gli faccio tanti auguri di vero cuore. Nations League? Ciò che sta accadendo ha creato disastri economici incredibili. Auguro alle società professionistiche di recuperare ciò che hanno perso. Lo stesso vale per la UEFA: hanno perso tutta la capacità di raccolto e di gestione. Gestiscono 50 Nazioni e hanno bisogno di risorse per farlo, se non fanno grandi tornei, il problema è che si va sempre più in fondo. Alla fine il punto di vista economico ha prevalso su ... Leggi su calciomercato.napoli

