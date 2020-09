Cari compagni!, un film racconta come il regime comunista massacrò gli operai nel 1962 (Di martedì 8 settembre 2020) Il regista Andrei Konchalovsky porta in Concorso a Venezia 77 Cari compagni!, il film che racconta il massacro di Novocherkassk, quando tra l’1 e il 2 giugno del 1962 uno sciopero dei lavoratori venne soffocato nel sangue dall’Armata Rossa (con l’aiuto del KGB): ventisei persone rimasero a terra, ottantasette i feriti. Una pagina degli orrori compiuti dal comunismo secretata fino agli anni ’90. Un massacro occultato per 30 anni La prima inchiesta ufficiale, affidata all’investigatore Yuri Bagraev qui consulente alla sceneggiatura, è del 1992, a sessant’anni esatti dagli eventi: “Un buco nero, non se ne poteva parlare – dice Konchalovsky – io ne sono venuto a conoscenza nel 1991, dopo Gorbaciov. E mi sono basato sui documenti, metà ... Leggi su secoloditalia

lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Cari compagni!, un film racconta come il regime comunista massacrò gli operai nel 1962 - SecolodItalia1 : Cari compagni!, un film racconta come il regime comunista massacrò gli operai nel 1962 - Leleprox : RT @Paskunky: Cari amici e compagni napoletani, ora sapete dove *NON* andare a comprare la cioccolata. - Brunomgiordano : RT @Paskunky: Cari amici e compagni napoletani, ora sapete dove *NON* andare a comprare la cioccolata. - Paskunky : Cari amici e compagni napoletani, ora sapete dove *NON* andare a comprare la cioccolata. -