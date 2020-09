Carabinieri smantellano piazza di spaccio nelle palazzine Iacp di Maddaloni: cinque arresti (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – cinque persone arrestate e altre due raggiunte dal divieto di dimora: è il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha smantellato una piazza di spaccio attiva a Maddaloni (Caserta), nelle case popolari Iacp di via Feudo 54. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed è partita in seguito all’omicidio, avvenuto nel settembre 2015, di Francesco Correra; un delitto maturato proprio per la gestione della piazza di via Feudo. E’ così emersa l’esistenza di un’organizzazione dedita alla vendita di hashish, cocaina, eroina e crack, in cui ognuno dei componenti aveva un preciso ... Leggi su anteprima24

jacques_jj6592 : RT @Ansa_Piemonte: Usura: prestavano denaro ottenuto con la droga, 17 arresti. Tassi del 94%. Carabinieri smantellano banda nel Torinese #A… - ChiaraPottini : RT @Ansa_Piemonte: Usura: prestavano denaro ottenuto con la droga, 17 arresti. Tassi del 94%. Carabinieri smantellano banda nel Torinese #A… - Ansa_Piemonte : Usura: prestavano denaro ottenuto con la droga, 17 arresti. Tassi del 94%. Carabinieri smantellano banda nel Torine… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri smantellano Carabinieri smantellano piazza di spaccio nelle palazzine Iacp di Maddaloni: cinque arresti anteprima24.it