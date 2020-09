“Cantica21”, nuova call per l’arte contemporanea: contributi fino a 20mila euro (Di martedì 8 settembre 2020) Un progetto pubblico che sostiene la produzione di opere nuove con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo. È ‘Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere’, l’iniziativa promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese e il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione Generale creatività contemporanea. Il progetto, come spiegato durante una conferenza stampa, è suddiviso in tre sezioni, con una speciale dedicata a Dante in occasione del 700esimo anniversario dalla morte. Un’altra sezione è rivolta agli under35 e una agli over35 (per entrambe il massimo delle proposte scelte è di 20, mentre per il tema dantesco non si va oltre le 5). Il ... Leggi su ildenaro

