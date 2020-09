Campionati del mondo non ufficiali, Italia strappa all’Olanda il titolo non riconosciuto da Fifa (Di martedì 8 settembre 2020) L’Italia strappa all’Olanda il titolo dei Campionati del mondo non ufficiali di calcio. Non è qualcosa di riconosciuto dalla Fifa, bensì un’idea che nacque dai tifosi della Scozia attorno agli anni ’60. Come funziona? Secondo quanto riportato da Wikipedia: “la Nazionale che sconfigge la squadra campione del mondo in carica in una partita ufficiale diventa a sua volta la migliore del mondo. Quest’ultima dovrà cedere il titolo alla squadra che eventualmente sarà in grado di batterla, e così via”. Dopo la vittoria di ieri contro l’Olanda in Nations League, l’Italia ha strappato il ... Leggi su sportface

