Campania. Agguato di camorra, ucciso il boss Orazio De Paola (Di martedì 8 settembre 2020) Omicidio in Irpinia. A San Martino Valle Caudina il boss Orazio De Paola è stato ucciso a colpi di pistola in strada. È accaduto in via Castagneto. La vittima aveva 58 anni e svariati precedenti penali, esponente di spicco del clan camorristico Pagnozzi, storicamente insediato in Valle Caudina e alcuni anni attivo anche nel Lazio e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ildesk : La vittima Mario Di Flora viaggiava su uno scooter, quando è stata raggiunto dai killer #campania -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Agguato Omicidio a Pozzuoli, un uomo ucciso in un agguato Agenzia ANSA Ucciso in strada nell'Avellinese boss del clan Pagnozzi

(ANSA) - AVELLINO, 08 SET - Un uomo di 58 anni è stato ucciso a colpi di pistola a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Si tratta di Orazio De Paola, 58 anni, esponente di spicco del c ...

La politica degli agguati

La politica è morta, meglio farsene una ragione che continuare a fingere il contrario. Muore quando si arruolano sotto lo stesso vessillo soldati di ventura che in comune hanno soltanto il respiro dei ...

(ANSA) - AVELLINO, 08 SET - Un uomo di 58 anni è stato ucciso a colpi di pistola a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Si tratta di Orazio De Paola, 58 anni, esponente di spicco del c ...La politica è morta, meglio farsene una ragione che continuare a fingere il contrario. Muore quando si arruolano sotto lo stesso vessillo soldati di ventura che in comune hanno soltanto il respiro dei ...