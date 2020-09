California, incendio a causa di un gender-reveal party: foresta in fiamme (Di martedì 8 settembre 2020) Usa, mega incendio in California a causa di un “gender-reveal party”. L’incidente ha portato a 30 chilometri quadrati di foresta in fiamme Si chiamano “gender-reveal party” e consistono in vere e proprie feste durante le quali una coppia annuncia ad amici e parenti il sesso del bambino nel grembo materno. Per farlo, come ormai da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

