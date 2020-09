Calciomercato serie A, il 34enne centrocampista Luca Cigarini, ex Cagliari, ingaggiato dal Crotone (Di martedì 8 settembre 2020) Db Parma 15/09/2019 – campionato di calcio serie A / Parma-Cagliari / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luca CigariniLa dirigenza pitagorica ancora protagoniste al Calciomercato con l’intento di consegnare a mister Stroppa gli elementi validi al fine di raggiungere una tranquilla salvezza nel difficile campionato di serie A. Esperienza della massima categoria con diversi campionati disputati ed oltre trecento partite giocate, è il curriculum del neo pitagorico Luca Cigarini nato il 20 giugno 1986 in quel di Montecchio Emilia. Ex del Cagliari negli ultimi tre campionati della massima serie, già conosciuto alla sua nuova tifoseria per essere stato, stagione 2017/2018 ... Leggi su laprimapagina

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : Il piano dell’Inter: #Lautaro al raddoppio con 6 milioni. Ma senza clausola #calciomercato @Inter - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - alvaroniebla25 : RT @Gazzetta_it: #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - MondoPrimavera : ??Futuro in #SerieC per il centrocampista Alessandro #Lovisa? #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie A, le trattative e gli acquisti di questa settimana Sky Sport Addio a Pasquale Casillo, il presidente del Foggia che inventò Zemanlandia

Pasquale Casillo, addio. "Il Calcio Foggia 1920 si stringe con estremo affetto attorno alla famiglia Casillo e piange la scomparsa di Pasquale, già figura di spicco dell'imprenditoria mondiale e stori ...

Il Parma di Liverani cade alla prima al Tardini: l’Empoli passa 0-2

Alla seconda amichevole il Parma trova la sconfitta. Il Tardini apre al pubblico con poche centinaia di tifosi sugli spalti (primo stadio in Italia a riaprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Coron ...

