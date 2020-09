Calciomercato Napoli, il Manchester City può arrivare a 70 milioni per Kalidou Koulibaly (Di martedì 8 settembre 2020) Braccio di ferro tra il Manchester City e Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non vuole fare sconti nella trattativa per portare alla corte di Pep Guardiola il difensore Kalidou Koulibaly. Si parla del futuro del centrale senegalese anche sulla Gazzetta dello Sport, che racconta del grande fastidio con cui sta vivendo questa fase interlocutoria di mercato. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “È fortemente contrariato, perché vorrebbe pianificare il proprio futuro che, al momento, è molto incerto. Di certo, invece, c’è che la sua cessione si rende necessaria per poter avviare o concludere le altre ... Leggi su calciomercato.napoli

