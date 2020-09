Calciomercato Milan, trattativa con il Chelsea per Bakayoko ferma al palo: cifre e nodi da sciogliere (Di martedì 8 settembre 2020) trattativa Tiemoué Bakayoko per il Milan attualmente ferma al palo.Infatti, da settimane sono in corso fitte negoziazioni, ma ancora non si è arrivati a un accordo completo che sancisca il ritorno del centrocampista in rossonero.. Sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si focalizza l'intesa di massima tra Chelsea e Milan sull'entità del prestito oneroso, che costerebbe 3 milioni di euro al club meneghino, ma non sulla cifra del diritto di riscatto dell'intero cartellino. Il Chelsea continua a pretendere di fissarla a 30 milioni, ma il Milan vuole stabilire un importo inferiore, che si aggira tra i 20 e i 25 milioni, contando,per avvicinarsi alle richieste dei Blues, di aggiungere qualche milione di bonus. Qualche nodo ... Leggi su mediagol

